Epa Colombia se sinceró sobre su embarazo: “tengo malos pensamientos, nada tiene sentido”

Epa Colombia siempre manifestó su deseo de convertirse en mamá junto a su pareja Karol Samantha, las dos mujeres iniciaron un proceso de fecundación in vitro con el fin de tener a su primogénita y finalmente lo consiguieron.

Desde el primer momento se han mostrado muy emocionadas por el proceso y la influenciadora documentó cada uno de los pasos que siguieron hasta conseguir el embarazo, algo que dividió opiniones, pues algunos cuestionaban que la pareja no tenía privacidad.

En su cuenta principal de Instagram ya tiene más de cinco millones de fanáticos, mientras que en la de su empresa alcanza casi dos millones y medio. Para nadie es un secreto que la empresaria normalmente hace pública gran parte de su vida a través de sus plataformas digitales.

Es así como los usuarios de Internet han podido ser testigos del crecimiento de su vientre y que poco a poco su embarazo va siendo más notorio, sin embargo, contrario a lo que parece, solo con ver sus publicaciones, la gestación de la creadora de contenido no ha sido fácil.

Así lo confesó en un video compartido por medio de sus historias en las cuales dijo que ha sido muy duro para ella, “me he enfermado, me trata de dar depresión, tengo malos pensamientos”, Daneidy Barrera no se detuvo allí, pues les dejó saber a sus fanáticos que se siente triste y ha tenido muchos cambios en su cuerpo que "no le han gustado nada”.

“Estoy más débil, no sé lo que hablo, muchas cosas se me olvidan, yo te lo tenía que decir, amiga”, confesó, no obstante, también dijo que ha sido un proceso maravilloso y lo ha disfrutado, “me he puesto más bonita porque he engordado”.

Explicó que no está muy activa en redes porque “a veces siento que me voy a enloquecer, no me siento chistosa, nada me causa risa, nada tiene sentido. Le he orado mucho a Dios porque ha sido un proceso bien duro”, continuó diciendo que se ha alejado de muchas personas y no le gusta que le vean o toquen el vientre.

“No me vayan a decir, ‘¿cómo te pareció el embarazo?’ no sé qué responderle a la gente, me he vuelto tímida, ida, amargada. Son muchas cosas que me hacen decir ‘no voy a aparentar en las redes sociales lo que no es’ aunque aparento ha sido difícil, pero todo va a salir muy bien”, finalizó.