Epa Colombia ya vio la cara de su bebé y decidió compartir el video del enternecedor momento

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia , ha pasado las últimas semanas presumiendo a través de sus redes sociales su embarazo. Y es que, junto a su pareja, Karol Samantha están esperando a una niña llamada Dafne Samara.

Las dos mujeres decidieron empezar un proceso de fecundación In Vitro para poder cumplir su sueño de iniciar una familia y desde el anuncio se han mostrado muy emocionadas con cada detalle, sin importar qué tan grande o pequeño sea.

Epa Colombia habla sobre su embarazo y muestra cómo ha crecido su vientre pic.twitter.com/jRqGnpWHdt — Colombifama (@Colombifam23) December 13, 2023

La creadora de contenido no duda al mostrar su vientre y poco a poco les ha dejado ver a sus fanáticos que este ha empezado a crecer, razón por la que cada vez es más notorio que su pequeña está creciendo.

El pasado 13 de diciembre, la empresaria compartió una serie de historias en las que dijo que se sentía más madura y con más sabiduría desde que está gestando a su bebé, además, les informó a sus casi tres millones de seguidores que se realizaría un estudio especializado durante la semana.

Se trata de un sonograma, que según la American Pregnancy Association: “es un procedimiento que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para escanear la cavidad del abdomen y la pelvis de una mujer, creando una imagen de la bebé y la placenta”.

Es gracias a esto que Daneidy y Karol pudieron ver por primera vez el rostro de su hija y, como era de esperarse, lo compartieron a través de sus redes sociales con un video en el que demostraron todo su agradecimiento con la vida.

“Les presento el amor más grande que Dios me dio. La amo como a nadie he amado y la espero con ansias. Llenaste mis vacíos y me curaste el alma”, escribió Epa Colombia en el video donde se puede ver claramente el rostro de Dafne.

Los comentarios no se han hecho esperar, son muchos los que la felicitan y esperan con ánimo el momento en el que la pequeña llegue al mundo y la puedan conocer, verla en las redes sociales de sus mamás y saber cómo la van a educar.