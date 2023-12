Epa Colombia hizo una recomendación después de que su perro perdiera la visión en uno de sus ojos

Epa Colombia ha dado mucho de qué hablar durante los últimos meses debido a su embarazo y a la manera en la que se ha mostrado en redes sociales, donde ha documentado cada parte del proceso que la tiene más emocionada que nunca.

Para nadie es un secreto que la influenciadora siempre tuvo la intención de ser mamá, por eso, tomó la decisión de arriesgarse junto a su pareja para iniciar un tratamiento de fecundación In Vitro con el que lograron esperar a su primera hija.

El pasado 13 de diciembre, la influenciadora comentó que, pensando en su futura bebé, a quien llamarán Dafne Samara, se siente como una persona mucho más madura y también considera que tiene más sabiduría , por lo que se ha enfocado más en su trabajo y en estudiar.

A través de sus redes sociales, en donde suma millones de seguidores, Daneidy Barrera comparte contenido de su día a día y es precisamente por esto que en la actualidad se ha convertido en tema de conversación.

La empresaria publicó una serie de historias en las que afirmó que hace un tiempo no mostraba a su mascota, un perro llamado Burbuja, que la mayor parte de sus seguidores conoce, pues la ha acompañado desde sus inicios.

Posteriormente, reveló que el perrito ya no ve absolutamente nada por su ojo izquierdo, aclaró que no perdió el ojo, pues no tuvieron que quitárselo, sin embargo, sí tuvo un problema de salud que causó su ceguera parcial.

Epa Colombia continuó mostrándole a los usuarios de Internet cómo era la condición de su mascota y les envió una recomendación a todos los que la escuchen, “para que tengas cuidado, dónde dejas tus perritos y todo eso”, afirmó.

Posteriormente continuó diciendo: “yo lo tenía muy bien cuidado, pero vean, ni porque uno pague una escuela”, con esto dio a entender que otra persona tendría la responsabilidad sobre lo que ocurrió con Burbuja para que no pueda ver más por uno de sus ojos.