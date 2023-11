Epa Colombia explicó por qué deberá tener su bebé por cesárea e hizo una curiosa confesión

Epa Colombia ha hecho a sus millones de seguidores testigos directos de todo su proceso de embarazo, pues ha compartido los detalles de lo que ha ocurrido desde el momento en el que tanto ella como su pareja, Karol Samantha, decidieron ser madres a través de la inseminación artificial.

Sin embargo, esta decisión ha generado diversas polémicas y críticas a través de las redes sociales, en las cuales siempre las andan cuestionando por la identidad del supuesto padre y aseguran que al nacer esta bebé crecerá con bastantes confusiones.

A pesar de esto, ni Epa Colombia ni Karol Samantha se han dejado afectar y siguen felices viendo el crecimiento de la pequeña Daphne Samara, a quien esperan con mucha ilusión y con la intención de brindarle un hogar lleno de amor.

Cabe destacar que la empresaria ha tenido que ser mucho más responsable y tomando las precauciones necesarias al estar en embarazo, puesto que recientemente sufrió un accidente con pólvora, ya que se quemó los glúteos e intentó generar conciencia a través de sus redes sociales.

Esto ha hecho que los seguidores de Epa Colombia se mantengan pendientes de cada una de las novedades que vive la madre primeriza, por lo cual constantemente le hacen preguntas al respecto. En esta oportunidad, uno de sus fanáticos le cuestionó si su parto iba a ser natural o por cesárea, frente a lo cual hizo una curiosa confesión.

"Amiga, yo nunca tuve relaciones con un hombre, entonces yo no puedo dar a luz a mi bebé de forma natural, tiene que ser por cesárea", mencionó la empresaria, mientras que le pedía a su pareja que confirmara lo que ella estaba diciendo.

No obstante, en redes sociales varios usuarios dijeron que esta era una excusa, ya que consideran que sinceramente no quiere tener un parto habitual y que está hablando desde la ignorancia: "la virgen María tampoco había tenido relaciones con José y tuvo a Jesús natural", "lo que es la ignorancia hablando, qué tiene que ver esa vaina", "con cesárea no va a saber qué es realmente ser mamá", "lo peor es que hay niñas que siguen a esta mujer y la ven como modelo a seguir".

A su vez, dio a conocer que esto no fue algo sencillo para ella: "el doctor que me hizo todo el procedimiento es el mismo que me va a hacer la cesárea porque él es súper experto. Yo estoy muy agradecida con Dios por ponerlo en mi camino porque yo soy muy miedosa".