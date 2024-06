Epa Colombia planea tener su segundo bebé y asegura que lo llevará en el vientre su pareja

La reconocida empresaria de keratinas Epa Colombia sigue dando de qué hablar en las plataformas digitales gracias al amor que presume hacia su hija Daphne Samara, pues no solo la ha defendido de las críticas, sino que también la muestra ante sus seguidores para que la elogien.

Daneidy Barrera asistió al podcast Vos Podés, donde reveló que fue víctima de los malos contadores en su empresa y se refirió a su experiencia en la maternidad, ya que asegura que se siente realizada de tener a su hija en sus brazos y verla crecer cada día.

Sin embargo, aprovechó la oportunidad para conversar sobre los planes a futuro que tiene con su pareja sentimental Karol Samantha, dado que ambas poseen la misma visión de conformar una familia amplia; por lo que ya consideraron traer el mundo a su segundo bebé.

Epa Colombia anhela tener su segundo bebé

La creadora de contenido digital expresó que, si todo sale bien con su enamorada, dentro de dos o tres años estarían sometiéndose a un nuevo proceso de inseminación artificial para tener a su segundo hijo. Cabe aclarar que este sería el tercero para Karol Samantha, quien tiene un niño fruto de una relación del pasado.

“Nosotras vamos a seguir teniendo hijos, si Dios lo permite, porque a veces uno pelea con su pareja, pero la idea es seguir en la lucha y decir ‘amor, vamos a salir adelante y tener muchos'”, mencionó.

Asimismo, agregó que, aunque ella desea que sea un niño, su esposa quiere que sea una niña “igualita a Epa Colombia”. No obstante, como novedad, la pequeña no se gestaría en el vientre de la influencer, sino de su pareja.

“Dios dijo que mi familia va a ser próspera, mi relación va a ser exitosa, entonces esperemos a ver qué pasa”, agregó.

Por lo pronto, Barrera está que no se cambia por nadie, debido a que sigue cuidando de la niña que soñó por tanto tiempo y continúa trabajando fuertemente por darle una mejor calidad de vida de la que ella tuvo.