Epa Colombia aseguró tener depresión y pidió no romantizar los embarazos en redes sociales

Desde que quedó en embarazo, la reconocida empresaria Epa Colombia se ha encargado de documentarles a sus seguidores el crecimiento de su vientre y todos los cambios que ha experimentado con el paso de los meses. Recientemente, la también creadora de contenido digital reapareció en su perfil de Instagram para pedir que no se romantice la maternidad.



Epa Colombia asegura tener depresión

Pese a que ya había hablado sobre el complejo estado en el que se encuentra, Daneidy Barrera expresó que ha evidenciado una transformación abismal en su conducta, pues ahora se siente más preocupada sobre lo que le depara a ella y su familia.

“Todo el mundo habla del embarazo y te dice ‘ay, estás viviendo la mejor etapa’ y lo romantizan, pero nadie sabe lo difícil que es uno batallar contra uno mismo, los pensamientos, la depresión. A mí me ha dado mucha depresión saber si lo voy a hacer bien o mal”, señaló en medio de las historias de su cuenta oficial.

Adicionalmente, mencionó que tanto su vida como las reflexiones que tiene a diario se han alterado de una manera increíble, así no le guste admitirlo todo el tiempo frente a su comunidad.

“Yo me veo muy bien y feliz en las redes sociales, aparentemente, pero atrás estoy pasando por un proceso, como toda mujer, súper desafiante, amiga, y la verdad que ha sido algo que no te alcanzas a imaginar”, dijo.

Por último, señaló que está agradecida con Dios y con la vida por adquirir los aprendizajes que tiene hoy en día, pues cree que le serán útiles para el instante en el que nazca la pequeña Daphne Samara.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado la red para dar a conocer su opinión al respecto. Mientras unas mujeres señalan que se sienten identificadas con ella, otras han profundizado en temas como la elección del nombre de su primogénita.

“Si ella que ahora tiene plata, sobrepiensa sobre la dulce espera y la situación de tener un hijo, no entiendo cómo una persona que no tiene (como uno), trae niños a sufrir”, “bienvenida al mundo de los padres”, “estas empezando, deja el drama, no has visto nada. Cuando cambies pañales a medianoche te acordarás”, "deberías cambiarle el nombre, Samara parece sacado de una película de terror", son algunos de los mensajes que se destacan.