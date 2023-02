Camila Chaín y Kelly Barrios recibirán a su primer bebé tras una dura pérdida: exclusivo VEA

Luego de 17 años de estar en una maravillosa historia de amor, la reconocida comunicadora social Camila Chaín y Kelly Barrios , médico veterinaria de 38 años, decidieron pasar al siguiente nivel en la relación y empezar a buscar la manera de tener un bebé. La pareja gay se casó el 8 de diciembre de 2017; sin embargo, la búsqueda del nuevo integrante de la familia vino poco después.

Inicialmente, tuvieron problemas no precisamente con el cuerpo médico ni con las clínicas, sino con ellas mismas debido a que deseaban que su bebé tuviera características físicas de ambas, lo que denominaron como "egoísmo del ser humano". Luego de recibir la advertencia sobre la calidad de los óvulos de Camila debido a su edad, ambas buscaron otras alternativas.

Mira también: Camila Chaín relató cómo va su proceso de embarazo junto a su esposa Kelly Barrios

“Lo primero que hicimos fue una inseminación sencilla. Consiste en que tomas un donante, compras su esperma en un banco y el médico espera a que tu ciclo llegue a un momento de fertilidad. Luego, con una cánula pasa el esperma, te vas para tu casa y a los 12 días te hacen una prueba, esperas el resultado y sabes si estás embarazada o no. Eso tiene sus detalles, uno de ellos es que no se ha estudiado tu óvulo, por lo tanto, tiene el riesgo de que no ocurra nada porque su calidad no es buena; el esperma sí, porque ya está analizado”, comentaron en exclusiva para Vea.

No te pierdas: ¡Van a ser madres! Camila Chaín y su pareja anuncian este embarazo

Una pérdida difícil de olvidar

Durante el tiempo que vivió en México por cuestiones laborales, la pareja enfrentó una de las pérdidas más difíciles de su vida, pues, aunque el embrión estaba bien formado a las siete semanas de gestación, el médico no escuchó el latido del corazón cuando se dispuso a practicarle una ecografía para evaluar que todo se encontrara bajo control.

Publicidad

“Ha sido la experiencia más difícil de nuestra existencia. Perdimos ese bebé al estar viviendo solas en México. Ocurrió un mes y medio antes de la pandemia, cuando nos encierran ya habíamos llorado y sufrido. Entiendo a todas las mujeres a quienes les ha pasado”, señalaron.

Te puede interesar: ¡Otra vez! La Crespa Martínez y Camila Chaín terminaron su relación

No te pierdas estos y más detalles en la más reciente edición de la Revista Vea y descubre a continuación el detrás de cámaras de esta entrevista: