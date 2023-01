¡Latinoamérica unida! estos fueron los momentos más emocionantes de los Latin Grammy

La noche del 17 de noviembre de 2016 jamás se borrará de la mente de los colombianos, pues la mayoría de Gramófonos fueron para ellos, dejando en alto el talento y la calidad de las producciones musicales que se realizan en este país.

Con orgullo, nuestros queridos artistas que alegran la vida con su música recibieron su premio, pero también la noche estuvo ambientada por grandes espectáculos de cantantes nacionales e internacionales que se lucieron en el escenario.

Fue el caso de Wisin que interpretó su nuevo tema ‘Vacaciones’, los mexicanos Jesse & Joy le pusieron romanticismo a la noche con ‘Me soltaste’, Prince Royce junto a Gerardo Ortiz cantaron ‘Moneda’, Yandel prendió la fiesta con ‘Nunca me olvides’, Reik hizo su aparición con su reciente éxito ‘Ya me enteré’; y no podían faltar los colombianos para ponerle toque de sabor como lo hizo J Balvin junto a Pharrell Williams con el éxito ‘Safari', Fonseca junto a Alexis y Fido, Carlos Vives que puso a bailar a todos los asistentes ‘La Bicicleta’, Juanes con su ‘Fuego’, entre otros.

Uno de los momentos más íntimos, emocionantes y que sorprendió a todo el mundo, fue la presentación de Jennifer Lopez y Marc Anthony interpretando juntos el clásico ‘Olvídame y pega la vuelta’ de Pimpinela, durante la cual ella le entregó el premio de La persona del año con un beso impresionante.

Definitivamente lo que brilló fue la unión de los artistas latinos que con su música hacen feliz a millones de personas en el mundo y por eso recibieron su merecido reconocimiento.

