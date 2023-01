Kim Kardashian asegura que su embarazo es una “experiencia miserable”

Kim Kardashian sorprendió con polémicas declaraciones a la revista People acerca de su embarazo.

Aunque la esposa de Kanye West se había mostrado muy entusiasmada por ser mamá de nuevo, esta vez, el embarazo ha sido bastante difícil para ella.

“Algunas personas lo encuentran armonioso, se sienten sexy, se sienten con vida. ¡Pero yo siento totalmente lo contrario!”, dijo Kim a la revista.

Kim, quien ya tiene una hija llamada North West, espera la llegada de su nuevo hijo en las próximas semanas.

“Respeto totalmente los problemas por los que la gente debe pasar. Pero eso no significa que tenga que mentir y decir que es maravilloso. Lo encuentro como una experiencia miserable”, añadió.

La protagonista del reality Keeping Up With the Kardashians enfrenta varias condiciones médicas en su segundo embarazo, por lo cual dice estar preocupada por el momento de su parto.