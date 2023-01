Juan Carlos Giraldo nos mostró su intimidad sin cortinas

Y es gracias a ese ingrediente otorgado por la naturaleza por lo que prefiere dormir sin cortinas.

En su cuarto pasa sus mejores horas. Allí, no solo duerme, pues este espacio es su lugar favorito para leer.

Tiene una pequeña biblioteca donde hay todo tipo de literatura. "No me gusta acumular libros. Una vez que los leo se los regalo a la gente. No creo en eso de no prestar los libros".

A photo posted by Juan Carlos Giraldo (@jgiraldoreporta) on Apr 16, 2016 at 3:41pm PDT

El experto en moda del programa 'La Red' prefiere espacios en los que el blanco es protagonista, porque este tono le da tranquilidad.

