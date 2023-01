Fotos: La terrible transformación de Pamela Anderson

La que en la década de los 90's fuera una verdadera diosa, una de las modelos y actrices más deseadas por millones de hombres en el mundo, desafortunadamente con el paso del tiempo su belleza comenzó a decaer y sus múltiples escándalos y sus polémicas parejas hicieron que la Salvavidas quedara en el estado que hoy en día sostiene.

Esta es la última fotografía de la modelo que le da la vuelta al mundo. ¿Qué piensas tú?

¿Qué se hizo? Pamela Anderson cambia su rosto y queda irreconocible Conoce la historia de su última apariencia.

La actriz se presentó renovada en una cita solidaria por Haití organizada por Sean Penn. De esta manera Anderson se suma al club de Renée Zellweger, que decidió cambiar drásticamente su aspecto lo que levantó una polémica sobre el uso de la cirugía estética.

En esta fotografía se ve muy joven Pamela, una muestra definitiva del paso del tiempo y su transformación.

En una carta publicada, la actriz se lamentó de que la sociedad siga hablando sobre el cuerpo de las mujeres. "No es que le importe a nadie, pero decidí cambiar mi cara y operarme los ojos. Este hecho no es relevante para nadie, pero que la mera posibilidad fuera discutida por los periodistas serios y se convirtiera en tema de conversación generalizada es una desconcertante ilustración de la confusión entre noticias/entretenimiento y la fijación social por lo físico". Anderson, sin embargo, no ha hablado de sus cambios físicos que vive con naturalidad.

