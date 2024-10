¿Yina Calderón se retiraría definitivamente de las redes?: Esto dijo del cierre de su cuenta

Desde sus inicios en las redes sociales, Yina Calderón ha tenido una trayectoria bastante polémica en las mismas, ya que las ha utilizado para mostrarse tal y como es, desde las fiestas que hacía hasta las respuestas que brinda con respecto a otros famosos, lo cual llevó a que le cerraran su octava cuenta de Instagram.

Dado que la empresaria ha tenido una diversidad de publicaciones, en las que además no ha dudado en mostrar su lado más sensual, sus perfiles han sido suspendidos, razón por la que le ha tocado iniciar desde cero en varias ocasiones, hecho que sus fanáticos saben que es habitual que suceda.

Yina Calderón dejaría las redes sociales

Agotada de estar lidiando con esta situación del cierre de sus cuentas, hecho que cada vez ocurre más seguido, la creadora de contenido se pronunció por medio de las redes de su empresa de fajas para hablar sobre esta situación.

"Ayer preferí quedarme en mi cuarto. Saber que ya es una persecución hacia mí es doloroso, me he levantado siete veces en Instagram, pero una octava no sé si tenga las fuerzas", mencionó Yina Calderón en una publicación en la que solo escribió un mensaje, con el cual quiso dejarle claridad a quienes sin sus fanáticos.

En sus palabras, en las cuales buscó sincerarse con sus fanáticos, la empresaria dejó en claro: "Quienes me seguían se daban cuenta de que ya casi no subía nada por eso mismo, porque todos mis perfiles los inhabilitaron".

Frente a esto, Yina Calderón destacó que está analizando la situación, por lo que inicialmente planteó que se iría de Instagram: "Necesito tiempo para tomar una decisión, porque ya no sé si tenga las fuerzas".

No obstante, esto le duró muy poco, pues la creadora de contenido ya tiene un nuevo perfil verificado en Instagram, @yinacalderontv, en donde hasta el momento está próxima a llegar a los 10 mil seguidores.

Cabe recordar que durante su paso por Los Enredados, Yina Calderón mencionó que no sabe quiénes están detrás de todos estos cierres a sus cuentas y que cuando esto pasa prefiere centrarse en sus cuentas para streaming, en las que ha tenido bastante éxito, especialmente al lado de Epa Colombia.