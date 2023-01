Yeison Jiménez contó por qué hizo un gran esfuerzo con el alcohol en el fin de año

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más importantes del momento y actualmente cuenta con más de cuatro millones de seguidores en su cuenta de Instagram, que es la principal vía por donde se dirige a sus fans, a quienes les hizo una importante confesión sobre el cierre que le dio a su 2022.

El cantante decidió contar a través de un video la gran decisión y el esfuerzo que tuvo que hacer para evitar consumir licor en todo el mes decembrino.

Con bastante sinceridad expuso que el fin de año estuvo cargado de trabajo y el consumir bebidas alcohólicas hacía que su estabilidad y fuerza estuviera decaía y sin energía.

"La mejor manera de lograr nuestros sueños es ser coherente con que todo lo que hagamos, eso es lo que nos va a llevar a donde realmente queremos llegar", aseguró Jiménez. Además, agradeció a cada uno de sus seguidores, pues por ellos fue que tomó esta decisión, por su apoyo y constancia.

Así mismo, aprovechó para desear un feliz año a todos y se despidió feliz "bueno mi gente, yo soy Yeison Jiménez, pásenla bueno y yo me voy a almorzar sin guayabo, chao, chao".

El cantante se notaba realmente alegre por haber cumplido su promesa, la cual se hizo él mismo y no quiso comentarle a nadie hasta que se llegara el momento indicado.

En su publicación, el cantante de música popular generó muchos comentarios, en su mayoría de alegría y felicitaciones: "No hay necesidad de embriagarse para disfrutar y así debe ser", "Totalmente de acuerdo, más que un artista, eres una inspiración bro", entre otros comentarios.

Finalmente, Yeison Jiménez aseguró que el trabajo va bien y por ello no podía generar un desgaste grande es su cuerpo, pero así mismo aseguró que: "eso sí, esperen no más que vienen mis vacaciones y ¡voy a acabar hasta con el río Magdalena! he dicho" , dando alusión a que disfrutará muy bien sus días de descanso.