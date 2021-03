Yeferson Cossio se quitó los implantes mamarios y compartió el proceso con sus seguidores

Luego de permanecer varios días con implantes de silicona que se puso por motivo de un reto, Yeferson Cossio acudió nuevamente a sala de cirugías para extraérselos. El video del procedimiento fue compartido a través de su cuenta de Instagram, lo que desencadenó- una vez más- opiniones dividas entre los internautas.

"Extracción de implantes mamarios. Procedimiento médico, imágenes fuertes, se recomienda discreción. Qué viaje tan increíble esa anestesia, sí que me puso a delirar de lo lindo. Estaba insoportable", comentó el influenciador junto a un IGTV que dura más de trece minutos.

En la grabación comprende todo lo que tuvo que pasar Cossio junto con los médicos para revertir el cambio, es decir, desde que es anestesiado, hasta el momento en el que lo dejan en reposo para que se recupere de la intervención. También muestra a su amigo, Jhoan López, quien lo acompañó en esta particular experiencia.

Lo que más llamó la atención de sus más de 3 millones de seguidores es la singular forma en que se comportó mientras estuvo anestesiado, puesto que le envió un mensaje a las personas que lo criticaron por ponerse senos para cumplir con un reto en redes sociales y porque recordó a su padre muerto.

"Hemos hechos millones de donaciones a fundaciones. Ponerme tetas no me hace ni una buena ni una mala persona", aseguró el joven dopado después del procedimiento. Una vez salió del quirófano, afirmó que no tenía la menor idea de lo que había hablado mientras le estaban quitando los implantes.

La publicación ya reúne más de 700 mil reproducciones y cerca de 2 mil comentarios dentro de los que se destacan: "adiós teteros", "¿soy la única que se conmovió cuando habló de la muerte de su padre", "excelente, haces reír mucho, Dios te bendiga", "ni cegado deja de hablar cosas, pero bien por ti", entre otros mensajes.