Yailin ‘La Más Viral’ cantó ‘Mi Ex Tenia Razón’ de Karol G mientras besaba a 6ix9ine

Yailin ‘La Más Viral’ y Tekashi 6ix9ine no dejan de ser noticia ni de llamar la atención en redes sociales, pues después de la polémica ruptura de la cantante con Anuel AA , ella ha compartido detalles de lo que vive con su nueva pareja, los regalos que le hace, lo felices que son, sus conciertos juntos e incluso momentos criando a Cattaleya.

El video más reciente que causó diversos comentarios entre sus seguidores fue un corto clip en el que la intérprete de ‘Narcisista’ está en una discoteca grabándose en modo selfie y besa de forma apasionada a 6ix9ine mientras canta el viral tema ‘Mi Ex Tenía Razón’ de la colombiana Karol G.

Te puede interesar: Yailin 'La Más Viral' reveló pruebas de presunta agresión de Anuel AA: "me golpeabas embarazada"

Cabe recordar que la paisa fue pareja de Anuel AA mucho tiempo antes que Yailin, y muchos se empeñaron en comentar sobre la supuesta rivalidad que existía entre las dos.

Los versos que canta la dominicana en el corto video son: "Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón".

Publicidad

El pasado 19 de agosto ambos artistas se presentaron en Cuba, y luego de interpretar su éxito ‘Pa’ Ti’ juntos y de disfrutar con todo el público, la joven le dedicó unas palabras especiales a su novio.

“Yo quiero decirte que gracias por llegar a mi vida, gracias por darme el valor que yo me merezco, gracias por invertir tu tiempo en mí, porque tú tienes tu carrera y nosotros somos dos artistas. Gracias por amar a Cattaleya y a mi mamá, y que nada, te amo, gracias por valorarme“, fue lo que dijo la joven.

Conoce más: Esto es lo que Yailin ‘La más viral’, le solicitó a Anuel AA en la primera audiencia de divorcio

Anuel AA explotó contra Tekashi 6ix9ine

Yailin, quien tiene solo 21 años, no duda en compartir en su perfil de Instagram, y ante sus más de 10 millones de seguidores, que está viviendo su mejor vida en compañía del rapero. Aunque ella muestra que se siente plena y enamorada, su relación con Tekashi no ha sido fácil, pues a inicios de Julio Anuel AA explotó en su contra y le recordó al su extenso prontuario criminal.

Publicidad

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste al subir esa foto sabiendo (de su hija) que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el derecho, pero nunca has hecho nada”, fueron las palabras de 6ix9nine.