Video: Valentina Ferrer dejó ver su avanzado embarazo mientras paseaba con J Balvin

Desde que los rumores, que ahora son una realidad, sobre el embarazo de Valentina Ferrer comenzaron, la pareja se ha mantenido alejada de declaraciones sobre el nuevo integrante de la familia. Aunque los padres de J Balvin revelaron su felicidad por ser abuelos en Show Caracol , la mujer ha sido duramente criticada por varios internautas que consideran que está ocultando siempre su estado.

No obstante, los paparazzis andan ansiosos por captar alguna imagen en exclusiva, así que durante un paseo por las calles de New York, Valentina Ferrer y J Balvin fueron captados en video, siendo una de las tomas la que más robó la atención en redes sociales, ya que se logra ver el avanzado embarazo de la mujer, pues aunque usa ropa holgada, al caminar cerca de la cámara se logra ver una barriga que aún no se ve en sus publicaciones.

Incluso, la mujer tiene en su perfil de Instagram fotografías con la vestimenta con la que se le vio, pero su forma de posar no deja ver lo que el video captó.

Aunque varios felicitan a la pareja, muchos son los usuarios que cuestionan el por qué de estar ocultando su estado de embarazo: "para que lo ocultan, que bobada, si al final todo se va a saber", "por qué esconderlo, me pregunto", "estás ocultando una cosa como está que es tan linda" y "qué feo que oculte la pancita y no la disfrute con ropa linda de embarazada", fueron algunos de los comentarios.