Valentina Lizcano confiesa que aún la atormenta “el fantasma de la mujer fitness”

View this post on Instagram

Espero que les guste y lo puedan aplicar, lo que no entiendan me preguntan y vamos resolviendo ... Recuerden siempre respirar y tratar de sonreír así le envías a el cerebro la señal de que esto no e sufrimiento? Si bien duele no no puede entenderse como sufrimiento porque llegará el momento donde tu cabeza gane , mejor relacionare con ese dolor desde el agradecimiento a tu cuerpo por querer ser fuerte y ayudarte a liberar tensión y generar Salud , vuele esto y todo una meditación 🧘‍♀️ 🙏🏽😘❤️ Entrenamiento: @jhonjairocw