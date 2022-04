Una fecha difícil de olvidar: Andrea Valdiri invitará a diez de sus seguidores a su supuesta boda

Pese a la cantidad de rumores sobre la ceremonia nupcial entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma, los creadores de contenido aún no han confirmado nada al respecto, sin embargo, varios influencers han ido compartiendo información relacionada a este suceso entre famosos.

Para seguir alimentando el rumor, la bailarina barranquillera a través de sus redes sociales, comunicó en un post que invitará a 10 de sus más fieles seguidores a su boda. Seguido a ello, le hizo llegar a cada amigo y colega una invitación al evento, acompañada de una botella de Whisky, cuyo valor se estima en unos 800 mil pesos.

Publicidad

Además, por medio de internet se filtró la que sería la fecha final en la que se llevará a cabo el matrimonio. Un video fue el que reveló tal información, donde se pudo ver una imagen de una moneda en la que se representaban los rostros de Felipe y Andrea, y al otro lado, el día exacto que marcaba al 16 de abril.

En el último post de Valdiri, agradeció a sus seguidores por hacer parte del libro de su vida, seguido de un mensaje claro y contundente a su futuro esposo:

“Ahora el libro no tiene una sola protagonista, se agregó amor a este capítulo, el amor de un joven que a través de sus ojos me recordó que todos los días hay nuevas oportunidades. Su prudencia me regaló calma y sus detalles invaluables me permitieron volver a creer que los compañeros de vida te ‘dan una mano’ para luchar juntos”, escribió.

Publicidad

La publicación ha llegado a un total de 550.000 likes y 162 mil comentarios entre compañeros de redes y fanáticos de este amor digital.

Finalmente, para la elección de los 10 seguidores, comentó que el único requisito para asistir y ser elegidos es que sigan su cuenta oficial y así hará el sorteo tan codiciado entre sus fans.

Publicidad