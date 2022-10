"Un amigo me robó 100 millones": Luisa Fernanda W relató cómo la estafaron

Luisa Fernanda W quiso utilizar sus redes sociales para contarle a sus seguidores sobre una mala experiencia que vivió debido a que un amigo se aprovechó de ella y le robó 100 millones de pesos tras convencerla de un negocio en el cual era muy rentable invertir.

Con su típica actitud frentera, la creadora de contenido reveló detalle a detalle cómo ocurrió este trágico momento en el que Camilo (único detalle que se conoce de esta persona, pues no dio su apellido ni comentó pistas con las que se pudiera identificar) la estafó.

"Se me acerca un día y me dice te tengo el negocio de la vida, me pintó algo espectacular y me dijo que la inversión era de 100 millones de pesos. Yo tenía una plata ahorrada porque me quería comprar un bolso Hermes, porque yo ahorro para comprarme mis bolsos, mis gafas y mis cosas", de esta forma la paisa inició su relato.

Tras esto, aseguró que uno de los factores por los que creyó en este modelo de inversión fue porque era una persona muy cercana a ella. "Yo me creí todo el cuento de mi amigo, era una inversión que se veía interesante, la hice y le deposité el dinero a su número de cuenta", dijo aún indignada por haber tomado esta decisión.

A los 15 días Luisa Fernanda W le preguntó cómo iba el negocio y él le respondió que la plataforma estaba caída y que la inversión estaba rara. En ese momento ella se dio cuenta que las cosas no estaban saliendo de la forma correcta y se alertó por lo que podría pasar.

"Desde un perfil falso me di cuenta que el man estaba viajando como si nada, porque me bloqueó de Instagram. Definitivamente, parecía el estafador de Tinder", declaró la creadora de contenido.

Finalmente, afirmó que hasta el momento, a pesar de buscar todas las formas de contactarlo, no sabe nada sobre su paradero. "Camilo, si estás viendo esto, ¡págame! abusaste de mi buena fe".

