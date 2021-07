Con cabello rubio, bikini azul y una personalidad arrolladora, Tiffi encantó a los visitantes de Santa Marta y a sus seguidores en redes sociales, luego de que realizara un baile que sin lugar a dudas demuestra lo feliz que se siente de volver a estar cerca de su familia una vez salió del Desafío The Box .

La Súper Humana subió a su perfil de Instagram , donde recoge casi 150 mil seguidores, una galería compuesta por un video y una fotografía en lo que sería el primer encuentro con la playa tras haber permanecido una larga temporada en el reality de Caracol Televisión.

En la grabación se logra ver como dos artistas locales le dieron la bienvenida a la exparticipante de Alpha con un movido baile, que le permitió demostrar sus habilidades para la danza. "Hey, yo estoy con Tiffi, por acá yo tengo el don, acá con Tiffi que tiene tremendo flow. Hey, hey, ella se roba el show, mira que en seguida yo la saco de home run", rezaba la composición.

Tiffi aprovechó el espacio para agradecer a las personas que le envían cariño a través de las redes sociales y prometió que seguirá compartiendo contenido para que sigan conectados a las divertidas anécdotas que ocurren en su vida.

"Ya no estoy en el Desafío The Box, pero estoy en sus corazones por siempre... A todos mis seguidores los amo, gracias a todos, sigan apoyándome les tendré mucho contenido, los haré felices siempre, así como cuando me veían todos los días por Caracol Televisión", puntualizó.

La publicación ya reúne más de 20 mil 'me gusta' y varios comentarios dentro de los que se destacan: "hermosa como siempre", "excelente guerrera", "nos haces falta", "Tiffi, bendiciones, qué alegría te gastas", "obvio que quedaste en nuestros corazones", "divina, eres la ganadora", "te adoro", entre otros mensajes de aliento.