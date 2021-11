“Todo tiene sus límites”: Daniel Arenas frente a su relación con Daniella Álvarez

¡Un amor lejos de las cámaras! Así es como el actor Daniel Arenas quiere mantener su relación con la exreina, modelo y empresaria colombiana Daniella Álvarez . No obstante, en redes sociales, seguidores de la pareja se preguntan si ya se casaron, pues han visto varios detalles en comprometedoras fotos. El actor habló de su relación con la exreina y aseguró que es la primera, y ,posiblemente, última vez que habla de su vida privada en público.

Lo dijo para el programa ‘Sal y Pimineta’ del canal internacional Univisión, donde se confirmó una vez más que es bastante cuidadoso con guardar su privacidad y reservar detalles de su romance con la barranquillera. En una entrevista con el medio de comunicación, Arenas dijo que, aunque a Daniella le encanta contar sus cosas del día a día, por su propósito de vida al compartir su experiencia y estilo de vida, hay algunos límites a los que se pueden llegar a unos acuerdos.

“Con algo que la hace tan feliz como nuestra relación o el amor, yo tampoco voy a estar cerrado a que no hable”, manifestó el actor de 42 años. Sin embargo, hay límites que se respetan en pareja: “yo siempre se lo he dicho a ella: hasta un punto. Dejemos que la gente que nos quiere, la gente a la que le importamos sanamente sepa lo que tiene que saber”, continuó.

Además, el hombre también se refirió sobre los planes de matrimonio e hijos, luego de que en redes sociales se especulara que la pareja ya se había casado: “yo no quiero entrar en ese juego de ‘se van a casar, van a ser papás’ porque eso no se vale. Eso es una decisión muy privada y personal, y yo hablar de los hijos o del anillo sería ir en contra de mis principios y de cómo pienso. Pero será a nuestra manera y en el tiempo que sea, pero convertir esto en tema mediático no va conmigo” , finalizó el mexicano para el programa.