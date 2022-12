Tini Stoeesel y Rodrigo De Paul protagonizaron una tierna declaración de amor

Luego de que el Mundial Qatar 2022 llegara a su fin con la victoria de la Selección Argentina, sus jugadores volvieron a casa para celebrar con el país y sus seres queridos. Y ese fue el caso de De Paul, quien llegó para acompañar a su novia a uno de sus dos últimos shows del año en el Campo de Polo.

La intérprete, quien se encontraba preparando en medio de ensayos para su concierto, se llevó la grata sorpresa de la visita de su novio y ambos se mostraron muy amorosos y felices de estar juntos de nuevo.

Tini capturó este tierno momento con una foto que compartió luego con sus seguidores en Instagram.

De Paul mostró a través de una enternecedora foto que estaba en el concierto de su novia acompañando de su hija. Para la sorpresa de todos los asientes, antes de finalizar el show el jugador hizo una aparición en el escenario donde dio las gracias al país por todo el apoyo que les brindaron durante el Mundial y expresó su amor por la cantante.

"En el peor momento del Mundial cuando fue el primer partido, que había mucha presión, muchos miedos, dicen que el miedo para que se nos pase hay que atravesarlo.. y ella tomo un avión, vino a verme a buscarme y darme un abrazo" dijo el argentino.

"Les juro que al lado tengo a la mujer de mi vida.. la amo con todo mi corazón, me enseña todos los días a ser mejor, a trabajar y no rendirme, y creo que también una parte de lo que he logrado se lo debo a ella, porque como dije antes en el peor momento de mi vida apareció para darme mucha luz mucho amor así que te agradezco, te amo" concluyo con estas hermosas palabras el futbolista.

La interprete Tini Stoeesel también le dedico unas palabras a su novio. "Sabes todo lo que te admiro y te juro que cada día te amo más, cada día aprendo más cosas de vos, admiro como enfrentaste cada cosa que te pasó... estoy muy orgullosa"., aseguró.

En medio del homenaje para el ganador de la Copa del Mundo, los músicos cantaron el himno de Argentina y la famosa canción 'Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar' para terminar la gran noche.