Locura en el Obelisco: así fue el recibimiento de los hinchas a la Selección Argentina

Lágrimas, cánticos, euforia, agradecimiento y hasta invasión dentro del Obelisco, todo esto es lo que ha causado la llegada de los campeones del Mundial de Qatar a su país, quienes la estuvieron esperando de vuelta desde 1986.

Este martes 20 de diciembre tuvo que ser declarado como festivo en Argentina para que nadie se quedara por fuera del recibimiento a la Selección Argentina que, liderara por Lionel Messi, presentó la Copa del Mundo ante alrededor de cinco millones de hinchas que tuvieron cita en las calles de Buenos Aires para seguir al bus de dos pisos en el que se transportaron los jugadores.

Cabe destacar que el equipo albiceleste llegó en la madrugada del 20 de diciembre y que en su trayecto desde el aeropuerto de Ezeiza al predio de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) fueron escoltados por miles de hinchas que les hicieron camino de honor para ver a sus ídolos por primera vez luego de haberse coronado como campeones.

No obstante, el Obelisco es el lugar más representativo en el que los hinchas argentinos siempre se reúnen para festejar las gestas de sus equipos, no obstante, no se había visto una multitud como la de esta oportunidad, pues no todos los días se gana un mundial.

La locura fue total, por lo que los fanáticos no pudieron controlarse ante tanta euforia y algunos de ellos decidieron manipular la puerta por la que se ingresa a la parte interna del Obelisco y subir hasta la punta del mismo para ondear sus banderas.

Cabe destacar que a pesar de que fue el punto de mayor concentración de los amantes de este deporte, 'El Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, comentó que los organismos de seguridad que los escoltaban no los dejaban llegar hasta este lugar que parecía estar a punto de colapsar ante tantas personas que cantaban, lloraban, festejaban y estaban a la espera de sus ídolos.

😮ASALTO AL OBELISCO😮



Las calles de la capital argentina estaban repletas ante tantos hinchas que salieron para tener la oportunidad de saludar a quienes hicieron realidad sus sueños luego de que los mundiales se les escaparan de las manos, por lo que zonas como el Mercado Central y la 25 de Mayo estaban a reventar.

Los jugadores de la Selección Argentina han podido compartir con millones de fanáticos, a quienes no solamente les han mostrado la preciada copa, sino con quienes han interactuado por medio de cánticos, saludos, agradecimientos, bailes y hasta reacciones a la gran cantidad de regalos que les han lanzado hacia el bus.