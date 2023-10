Taylor Swift y Travis Kelce confirman su romance: fueron fotografiados caminando tomados de la mano

Taylor Swift , una de las cantantes más exitosas en la actualidad, que encuentra de gira en el marco de su ‘The Eras Tour’, es noticia por las fotos que hacen oficial su noviazgo con el destacado jugador de fútbol americano Travis Kelce, pues ya no se esconden y fueron vistos caminando tomados en la mano en Nueva York.

Han pasado varias semanas desde que muchas personas en redes sociales, e incluso en medios, empezaron a especular sobre un posible romance entre estas dos reconocidas figuras, por lo que rápidamente acapararon toda la atención del mundo del entretenimiento.

Mira también: Taylor Swift es tendencia por su divertida reacción a la presentación de Shakira

Los rumores iniciaron desde el 24 de septiembre, día en que la cantante de temas como ‘Red’, ‘I Knew You Were Trouble’ y ‘Shake It Off’ acudió al estadio Arrowhead de Kansas, donde vio el partido de Travis Kelce desde un palco en compañía de la familia del jugador de los Kansas City Chiefs.

Después de que vieron a Swift en otros dos partidos de Kelce, el pasado 14 de octubre el deportista fue invitado al programa 'Saturday Night Live' y justamente ella lo acompañó y fueron vistos entrando al estudio y saliendo a cenar juntos tomados de la mano.

Publicidad



En horas de la noche del 16 de octubre también los captaron saliendo de un restaurante en ‘la gran manzana’ mientras ella usaba una minifalda negra y botas de tacón.

viva el amor, viva el romanticismo, vivan los enamorados, vivan los novios, vivan taylor swift y travis kelce!! pic.twitter.com/ZbWIUfIWMI — mafer (@maflvstaylor) October 16, 2023

Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y buenos deseos para la nueva pareja, pero también de muestras de sorpresa ante esta unión en el mundo del entretenimiento y el deporte.

Te puede interesar: Taylor Swift se tragó un insecto por accidente en pleno concierto: “Delicioso”

Cabe recordar que en el pasado mes de abril se dio a conocer que la estrella de pop de 32 años había terminado su relación con el actor británico Joe Alwyn y con quien llevaban seis años de noviazgo. Ambos se caracterizaron por mantener un perfil muy bajo, lo cual es completamente diferente a lo que se ha visto de las pocas apariciones de Swift con Kelce.

Publicidad

Representantes de la ganadora de premios Grammy y el deportista han optado por mantener el silencio en torno a la situación, evitando hacer declaraciones públicas al respecto; no obstante, los fanáticos esperan con ansias alguna publicación oficial en redes.