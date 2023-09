Taliana Vargas le envió poderoso mensaje a la hija de una seguidora sobre cómo amarse con vitíligo

En más de una oportunidad la reconocida actriz y exreina colombiana Taliana Vargas ha demostrado ser un ejemplo de empoderamiento femenino no solo porque ha trabajado con mujeres, sino también porque proyecta seguridad en cada uno de los proyectos que emprende y habla abiertamente cómo es lidiar con el vitíligo.

Recientemente, Vargas llamó la atención de sus más de 3 millones de seguidores al revelar que tuvo la oportunidad de enviarle un emotivo mensaje a la hija de una de sus seguidoras, quien al parecer tiene su misma condición de salud, que básicamente consiste en que las células que producen el pigmento mueren o suspenden la producción de melanina.

"El mensaje que tengo para ti es que una mancha no te define, para nada, en lo absoluto. Sabes que hace unos días tuve un sueño y te lo quiero compartir, soñé que me daban una crema mágica y me quitaba todas las manchas y yo un día amanecía sin mis manchas y comencé a llorar y decía '¿por qué lloro? Porque ya se me había quitado mi sello de identidad", explicó la mujer en medio de la grabación.

Posteriormente, aseguró que ese sueño le ayudó a dejar de combatir contra ella misma y darse así la oportunidad de quererse con aquellos rasgos físicos que la diferencian del resto de personas y que la convierten en alguien único.

El video fue muy bien recibido por parte de los usuarios de Internet, quienes no dudaron en agradecerle por ser un referente para las personas que tienen esta misma enfermedad y por mostrarse abierta a apoyar a cada uno de sus seguidores.