"Soy impuro": Yeferson Cossio explica qué significan los tatuajes en su cara y lo comparan con Nodal

El influenciador conocido por su excéntrico estilo de vida y generosos actos, Yeferson Cossio, que muestra en sus redes sociales compartió con sus seguidores el verdadero significado de los tatuajes que tiene en su cara, pues estos lo hacen sentir muy orgulloso y considera que lo representan fielmente.

Por medio de historias en su perfil de Instagram y frente a más de 9.3 millones de seguidores, el joven decidió mostrar en detalle los cinco tatuajes que tiene en el costado izquierdo de su cara.

El primero de ellos, y el más grande es la palabra “impurity”, que significa impuro. Cossio afirmó “soy impuro, ni más ni menos que nadie, solo soy impureza, como todos”.

Los siguientes tres tatuajes que tiene de forma ascendente, significan aprender, proteger y trascender.

El último tatuaje que se encuentra cerca de su pómulo significa perder, fuerza y fortaleza, según escribió en la historia.

La imagen fue recogida por la página de Instagram @rastreandofamosos, donde varias personas han comentado que se copió del estilo del cantante mexicano Christian Nodal , que se cubrió unos diseños que hacían referencia a su expareja la cantante Belinda.

De igual forma, muchas personas piensan que el también empresario se muestra algo “triste”, pues Cossio confirmó su ruptura definitiva con Jen Muriel.

El creador de contenido respondió “cansado” a las preguntas que le realizaban acerca de su relación con la modelo, dejando claro que no tiene novia.

“Voy a confirmar esto porque ella también salió a confirmarlo, yo no tengo novia hace como un mes. No estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, pues los perros, entonces… ya, es lo único que necesitan saber. Ya podemos dejar el tema totalmente enterrado”, expresó.