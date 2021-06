Sofía Vergara cautivó a los estadounidenses tras lucir un enterizo rosa en The Ellen Show

Durante años, Sofía Vergara ha destacado en Hollywood por ser una de las mejores actrices de comedia gracias a su participación en la serie 'Modern Family' y por llevar la esencia latina a cada uno de los eventos de entretenimiento en Estados Unidos, dejando en alto el nombre de su país, Colombia.

Recientemente, la intérprete de Gloria en la serie, asistió a The Ellen DeGeneres Show, programa en el que ha tenido la oportunidad de participar en repetidas ocasiones. Como es costumbre, Vergara hizo reír más de una vez a los asistentes que estaban presentes; sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención del público fue el enterizo rosa que llevaba puesto.

"Te ves fantástica", fue el cumplido que le hizo la presentadora. Vergara lucía un enterizo sin mangas y un labial rojo que llenó de color todo el recinto. Acto seguido, la colombiana le preguntó si la había extrañado, debido a que hace mucho tiempo no pisaba el escenario, sobretodo después de mantenerse en cuarentena por la pandemia del COVID-19 .

Después del encuentro, 'La Toti' compartió dos fotografías en su cuenta de Instagram, en donde reúne más de 21 millones de seguidores. En la primera imagen, aparece en el recibidor de su casa, luciendo su atuendo frente al espejo y en la segunda instantánea se le ve en el talk show.

"Mi look para de hoy para The Ellen Show", escribió la mujer. Con tan solo unas horas de compartida, la publicación ya recoge más de 200 mil 'me gusta' y varios comentarios elogiando su belleza y felicitándola por su aparición en el programa.

"Reina", "estuviste increíble en Ellen", "espectacular", "luces deslumbrante", "el rosa es tu color", "por Dios, te ves hermosa", "ese color está wow", "te ves muy bien", "linda", "tu siempre luces bella", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la plataforma.