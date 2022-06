¿Sigue la polémica? Adrilatina subió un video sobre una supuesta ruptura con Carlos Feria

La pareja de tiktokers Carlos Feria y Adrilatina siguen generando varios comentarios y criticas luego del polémico video que se filtró en la cuenta de la creadora de contenido, en el cual era posible ver cómo él la empujaba y tiraba al suelo en el comedor de su casa frente a su pequeña hija.

A pesar de que hubo un video en el que él explicó la situación y dio a entender que fue algo que sucedió tiempo atrás y de lo cual ya se había arrepentido, los usuarios en redes sociales consideran que solo lo hizo por compromiso y que es posible notar el miedo que le tiene su pareja, quien aparece a su lado en la publicación.

Te puede interesar: "Creo en segundas oportunidades": Adrilatina se pronuncia sobre el video de la agresión de su esposo

Publicidad

Así mismo, tildaron esta situación como algo que aprovecharon para hacer marketing, pues el creador de contenido lanzó su canción en medio de la difusión del video. Además, mientras hablaba de esta situación en sus historias de Instagram aprovechó para compartir el link en el que las personas podían reproducir el tema musical.

No obstante, un video cuya portada muestra a la tiktoker con la palabra terminamos llamó la atención de sus seguidores, quienes esperaban las declaraciones de ella.

Conoce más: Los tiktokers Carlos Feria y Adri Latina rompieron el silencio sobre la pérdida de su bebé

"Amigos, tengo que contarles algo muy triste... Carlos y yo terminamos", sin embargo, en ese momento entró en escena su pareja y dijo que solo le había dicho que quería tener cinco hijos.

En este momento, es claro el mensaje de que todo se trata de una broma, como es habitual en su contenido, y que tan solo están molestando.

Publicidad

Frente a esto, los comentarios no se hicieron esperar: "Lo siento pero sus videos ya no los veo con los mismos ojos😢", "Ya me había alegrado", "Qué triste era broma", "Increíble que haya gente que defienda al maltratador", "Él quiere tener más hijos para que todos ellos vean como maltrata a su mamá😄", "Y así es como la violencia intrafamiliar se transforma en chiste".