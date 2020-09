Shannon de Lima habla de su relación con los hijos de James y Daniela Ospina

View this post on Instagram

Shannon de Lima habló de la relación que tiene con los hijos de James Rodríguez💕 Asimismo, reveló cuántos años lleva con el futbolista y como ha funcionado su relación a distancia✈️ La modelo también contó cómo es su relación con Daniela Ospina 😱 Por último, expresó su deseo de ser nuevamente mamá y el porqué mantiene su vida sentimental tan privada 🤯 ¿Les gusta esta pareja?🤔