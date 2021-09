Shakira grabó divertido momento con sus hijos haciendo pancakes y el resultado generó risas

Por estos días, la reconocida cantante Shakira se ha mostrado disfrutando de su faceta como madre, pues después de publicar un v ideo bailando al ritmo de J Balvin junto a Sasha y Milán compartió un divertido momento en la cocina también en compañía de sus dos pequeños hijos.

En el feed de su cuenta de Instagram la barranquillera publicó un video en el que dejó ver su dotes culinarios, experiencia que ella misma describió como toda una “aventura”.

Con el tema de ‘Misión imposible’ de fondo, la cantante se grabó en la cocina preparando unos deliciosos pancakes mientras sus dos hijos le daban algunas instrucciones y la animaban.

“La mejor ‘pancaker’ del mundo”, se le escucha decir a su hijo menor Sasha mientras la famosa intenta girar una de las tortillas.

Al finalizar el clip la cantante mostró cómo quedó su preparación, teniendo como resultado unos pancakes quemados.

Seguidores de la intérprete de ‘Girl like me’ reaccionaron entre risas a la publicación en la que señalaron jocosamente que “como cocinera es muy buena cantante”, además de resaltar la ternura de sus hijos que pese al resultado la consideraron como la mejor cocinera.

Fue tanto el furor que causo el clip que en menos de 24 horas consiguió más de un millón de reacciones y miles de comentarios.

“Al ver que a Shakira no le quedan bonitos los hotcakes , ya no me siento tan mal” - “lo importante es que los comensales te apoyan!” - “Sigue cantando mejor jejeje❤️” , fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.