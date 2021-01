Selena Gómez derrochó sensualidad bailando su nueva canción

Selena Gómez atrajo hacia ella todos los reflectores mediáticos después de lanzar su más reciente creación musical titulada "Baila conmigo". La cantante puso a gozar a sus fanáticos con un sencillo en español, que hasta el momento acumula más de 11 millones de reproducciones y se sitúa en el puesto número uno de tendencias en YouTube .

Recientemente, la artista estadounidense se animó a mostrar sus dotes para el baile al ritmo de su canción y enamoró al público. Selena no necesitó "producirse" para causar sensación, pues en el clip de video aparece muy sonriente luciendo un atuendo descomplicado que oculta su silueta.

Mientras le daba rienda suelta a su sensualidad, la figura pública dejó al descubierto parte de su abdomen y sembró curiosidad entre los navegantes de la red. Algunos empezaron a creer que está esperando un bebé debido a la apariencia de su estómago. "¿Está embarazada?", "parece embarazada", "ella está embarazada", "se le ve el cuerpo raro, parece embarazada", comentaron los usuarios.

La teoría de los internautas no sería del todo cierta, ya que tiempo atrás Selena Gómez confesó durante una entrevista para Cosmopolitan que el lupus genera variaciones en su peso. "He tenido que aprender a tomarme con filosofía los comentarios y a no darle a este asunto más importancia de la que tiene", afirmó. La artista también aseguró que con el paso de los años se ha vuelto una mujer más insegura.