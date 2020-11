Programa de televisión se burla de Selena Gómez por su trasplante de riñón y genera rechazo

Para la gente que no sabe que está pasando: en un capítulo de la serie “Saved by the bell” sale una escena de unas chicas discutiendo sobre quién le dono el riñón a Selena Gómez. Y luego se puede observa que en la pared pone “Selena Gómez ni siquiera tiene riñón” pic.twitter.com/wpPZT5u233