Selena Gomez causa revuelo en TikTok con indirecta para su ex Justin Bieber

La actriz y cantante Selena Gomez , reconocida en el mundo del entretenimiento por participar en varias series de Disney como 'Los Hechiceros de Waverly Place' o 'Hannah Montana' e interpretar grandes éxitos como ‘Hands To My Self’, aprovechó la celebración de su cumpleaños 29 y causó revuelo en redes sociales luego de compartir un picante video en la popular red social TikTok.

Pese a que los fanáticos de la artista están acostumbrados a ver su día a día en esta plataforma de videos, el clip generó varios comentarios entre los internautas, pues aseguraron que se trató de una indirecta para su exnovio Justin Bieber, con quien mantuvo una relación bastante polémica y tormentosa durante 8 años.

En el clip se puede ver a la cantante más empoderada que nunca regresando con su característico look de cabello oscuro y labios rojos; sincronizando su boca mientras toma un vaso de gaseosa y dice: “Así que me estás diciendo que puedes leer su carta astral, pero no puedes entender sus banderas rojas. Oh, hermana”.

De inmediato todos sus seguidores empezaron a reaccionar al clip que hasta el momento tiene más de 2 millones de likes y varios mensajes referentes a su relación con el intérprete de ‘Baby’.

“Amiga, su nombre comenzaba con una J”, dijo una seguidora.

“Amiga, era literalmente un Piscis”, agregó un internauta, pues el cantante que nació el 1 de marzo pertenece a este signo zodiacal.

Sin duda, Gomez ha sido un ejemplo de superación para muchas jóvenes, pues lleva varios años luchando contra el lupus, una enfermedad autoinmune que, aunque la ha alejado de los escenarios en varias ocasiones hoy se muestra más radiante que nunca, cuenta con su propia marca de maquillaje y ama su cuerpo alejándose de los prototipos impuestos por la sociedad de “una figura perfecta", tal y como lo mostró en unas recientes fotografías.