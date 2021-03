Sebastián Yatra sube la temperatura luego de bailar sensualmente junto a Alex Speitzer

Sebastián Yatra y Alejandro Speitzer , más conocido como Alex Speitzer, se han consolidado en los últimos años, en sus respectivas áreas de trabajo, como una de las celebridades más queridas a nivel internacional por su trabajo en la industria del entretenimiento; por ese motivo, sus seguidores quedaron conmocionados cuando hicieron público el video en el que protagonizaron una divertida batalla de baile.

A través de su cuenta de Instagram, Yatra compartió con sus más de 26 millones de seguidores una galería con 5 fotos y un video, en donde se le ve junto a Speitzer, y otros amigos, mientras disfrutan su estancia en Madrid, España. A pesar de que las imágenes revelaron cómo fue el encuentro, sin lugar a dudas el clip fue el que se llevó toda la atención.

Los internautas no se fijaron precisamente en las instantáneas grupales o en los increíbles cuadros que no tardó en captar el músico, sino una pequeña grabación en la que ambos participan en una pequeña competencia de baile en medio de la sala con sus amigos, quienes no dudan en cantar, aplaudir y chiflar para alentar a los artistas a que sigan dando lo mejor de sí en la pista.

Con un sensual movimiento de caderas y varios gestos en su rostro, el intérprete de 'Chica Ideal' dejó sin aliento a todas sus fanáticas, que no dudaron en afirmar que el cantante aparte de ser un excelente músico, tiene grandes habilidades para el baile, lo que debería aprovechar a la hora de grabar sus nuevos temas.

"Por ser un buen compañero, por ser un buen compañero. ¿Quién bailó mejor?", comentó el hombre a través de la plataforma. La publicación ya reúne más de 500 mil 'me gusta' y varios comentarios entre los que se destacan: "ese movimiento de caderas es insuperable", "obviamente tú lo hiciste mejor", "Sebas, la rompiste bailando" y "debes dedicarte al baile".