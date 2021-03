¡Se lució! Andrea Valdiri sorprendió a su hija con lujosos regalos por su cumpleaños

Andrea Valdiri , quien está acostumbrada a realizar ostentosos festejos en ocasiones especiales esta vez no se quedó atrás. La bailarina compartió en Instagram cómo celebró los 10 años de vida de su hija, y las reacciones por los lujosos regalos que recibió no se hicieron esperar por parte de sus más de cinco millones de seguidores.

El día para Isabella comenzó con un desayuno decorado con globos y flores por parte de Kelly, una mujer que trabaja con la barranquillera. Seguido de ello, la niña fue sorprendida por su mamá con una decoración muy especial en medio de la sala, se trataba de varias carpas, almohadas y sillas perfectamente organizadas para recibir a varios invitados.

Horas más tarde, Andrea Valdiri organizó una fiesta para su hija y algunas de sus amigas. Las pequeñas disfrutaron de una tarde de diversión y baile, donde también las consintieron con peinados, manicure y maquillaje artístico, además de recibir varios regalos que llamaron la atención por parte de los internautas.

A las invitadas a la celebración les entregaron varios obsequios como maletas y celulares. Por su parte Isabella recibió un ukelele, ropa, dulces y objetos tecnológicos, pero el regalo más especial fue el de su madre, pues Valdiri le entregó un reloj que según los internautas está avaluado en más de $25 millones.

Con lo que vale ese regalito que la Valdiri le dio a la hija me pago 5 semestres de universidad pic.twitter.com/nDeiQHvZ8Q — Camilo (@camilosmendezz) March 4, 2021

Las redes sociales explotaron con las fotos y videos de la celebración de cumpleaños y muchos de sus seguidores manifestaron con gracia que deseaban ser amigos de la pequeña.

Estas son algunas de las reacciones que generó la fiesta infantil:

Los recordatorios que a mi me daban en las fiestas que asistía.



🆚



Los recordatorios de la hija de la Valdiri. Mk no me imagino los 15 años. pic.twitter.com/mi4VckcfoG — AU🧚🏻‍♂️ (@aurabarreto2) March 4, 2021

Yo cuando logre ser BFF de Isabella Valdiri : pic.twitter.com/TXjZ757XcQ — Andrea Z. Benedetti (@MissBenedetti) March 4, 2021

El reloj de Isabella Valdiri// El reloj que a mí me daban a su edad pic.twitter.com/b9giMKofGG — S H E L Y (@RiquettShely) March 4, 2021

Todos queremos que la Valdiri nos adopte o ser amiguita de la hija. pic.twitter.com/O4bbohjMyB — Daniela Sofia (@Daniela_lorah) March 4, 2021