Sara Uribe responde a usuario que aseguró "se le subió la fama a la cabeza"

Por estos días de nueva cuarentena, varios famosos andan muy activos en redes sociales donde comparten por medio de distintas dinámicas con sus seguidores, tal y como lo hizo la presentadora Sara Uribe , quien por medio de la cajita de preguntas y respuestas de Instagram le preguntó a sus fans qué suponen de ella.

En dicha actividad de interacción, la paisa se tomó el tiempo de contestar cada uno de los mensajes, incluyendo los negativos. Allí uno de los internautas se atrevió a tildar a Sara de odiosa, asegurando que “la fama se le subió a la cabeza”

La expareja del futbolista Fredy Guarín, no tuvo reparo alguno en responder y le aclaró al usuario que no se considera famosa y que aunque no siempre tiene días muy buenos ni con el mejor animo, trata de no ser odiosa.

“Primero que todo, no me considero “famosa”. Algunos me reconocen en Lasalle, sí, pero no soy famosa. Segundo: todos tenemos días “odiosos”, pero intento, en lo que puedo, no serlo con nadie. Tercero: es importante tener piso, algo o alguien que lo centre a uno, entonces no, no soy odiosa, ni tengo fama, ni se me ha subido a ninguna parte”, respondió la paisa.

En seguida, varios usuarios destacaron la sencillez de Sara a la hora de responder y aplaudieron que no se considerara “famosa”.