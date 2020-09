Sara Uribe mostró las travesuras de Jacobo Guarín y le llovieron las críticas

Aunque la llegada del hijo de Sara Uribe y Fredy Guarín fue muy polémica en su momento por la anterior relación del futbolista con Andreina Fiallo, la modelo paisa ha hecho caso omiso a las críticas y se ha dedicado a compartir con sus seguidores en redes sociales los momentos más especiales de todo el crecimiento de su bebé Jacobo .

En ocasiones, Sara ha enternecido a los internautas al mostrar detalles como la habitación del bebé. No obstante, esta vez generó muchas risas, pues quiso dejar en evidencia a través de sus historias de Instagram las particulares travesuras y aventuras de su pequeño.

Tal y como se ve en el video, la modelo reveló entre risas que en las noches, el pequeño Jacobo asalta la nevera y saca el pollo congelado para intentar comérselo. Además, luego de probarlo se saboreó, lo que generó gran ternura en su mamá.

En otras historias de travesuras, Uribe escribió “¿qué voy a hacer con este par?”, pues mostró a su mascota metida dentro de la lavadora, sin embargo, luego de sacarla, Jacobo intentó hacer lo mismo que la perrita.

Por supuesto, las travesuras del pequeño Jacobo causaron mucha gracia y ternura entre los internautas, por lo que las historias de su mamá fueron replicadas a través de otras cuentas de Instagram. No obstante, allí no faltaron los usuarios que criticaron los comportamientos del niño con su mascota o su supuesta "obesidad".

"Me parece muy mal que coloque a un animalito a la lavadora, debería ya enseñarle que eso está muy mal", "Ese bb ya esta muy pasado de peso", "Vieja ridícula lo pone hacer todo eso", "A mí me mete mi hijo el perrito a la lavadora y sus nalgadas se gana. Ese niño está ya con obesidad infantil, que pesar", fueron algunos de los comentarios.