Reviven video de James Rodríguez cantando 'Me deja el avión' y lo relacionan con Daniela Ospina

A pesar de que la relación entre James Rodríguez y Daniela Ospina terminó hace seis años, cualquier cosa que los vincule no deja de ser tendencia en las redes sociales, ya que sus seguidores siguen bastante interesados en lo que pueda pasar entre ellos.

Aunque desde hace mucho tiempo quedó claro que no volverán como pareja, pues ya han estado en otros noviazgos bastante serios, sus fanáticos no dejan de estar pendientes acerca de aquello que los vincule.

Una de las noticias que más impactó a los seguidores de la empresaria fue que hizo público su compromiso con el actor Gabriel Coronel , con quien compartió un carrusel de fotografías en el que era posible ver algunos románticos momentos de la pedida de mano. El anhelado anuncio alegró a sus fanáticos, los cuales han sido testigos de esta historia de amor.

Esta noticia hizo que varios usuarios en redes sociales estuvieran pendientes de la reacción del 10 de la Selección Colombia, pues les interesaba saber cuál era la opinión del padre de Salomé.

No obstante y como era de esperarse, el futbolista no ha dado ningún tipo de declaración oficial al respecto, pues nunca ha sido de comentar con respecto a la pareja de su ex. Aún así, algunos aprovecharon la situación para revivir un video en el que se le ve cantando al deportista la canción vallenata 'Me deja el avión' y afirmaron que a pesar de los años seguía despechado por la empresaria. Esto generó una diversidad de comentarios, pues mientras algunos consideraban que esto era cierto, otros lo vieron como una forma de generar una polémica donde no la hay.

"Obvio, ella tiene estabilidad el va de novia en novia", "Así son, decía mi mamá 😂", "Suele pasar nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde", son algunos de los comentarios de usuarios que aseguran que a pesar de que el video es antiguo James Rodríguez aún no puede superar a Daniela Ospina. Así mismo, también hay quienes afirman que el jugador simplemente está disfrutando de un evento, especialmente porque se puede ver en la grabación a David Ospina, "Ahora no puede tomar y cantar un buen vallenato 🤦🏼‍♀️", "Se está divirtiendo como cualquier mortal, ¡a todo le sacan cuento!", "Ya no saben que inventar".