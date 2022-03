Daniela Ospina dio detalles de su nueva relación con Gabriel Coronel

Luego de la incertidumbre y rumores que surgieron tras el rompimiento de su relación con el productor, Daniela Ospina hizo público un nuevo capítulo de amor en su vida.

Con publicaciones bastante amorosas, la empresaria dio a conocer que el venezolano Gabriel Coronel conquistó su corazón y la llena de felicidad.

En una entrevista para La Red , la modelo dio detalles sobre lo que ha sido este noviazgo, al lado de un hombre con quien no solo se entiende, sino que tiene muchas cosas en común.

Tras su separación, en 2017, con James Rodríguez , varios de sus seguidores la han criticado y han insinuado que cambia de pareja muy rápido, a pesar de que duró dos años con su antiguo novio.

Lastimosamente estamos en un medio, donde tiene que uno estar, de cierta manera, sujeto a ciertas palabras de las personas, pero pues, sigo insistiendo, por más que te digan, no hay una palabra más poderosa que el amor.

Haciendo caso omiso a los comentarios negativos, Daniela no quiso negarse al amor y, con ayuda de unas amigas, se dio en la tarea de conocer nuevas personas.

"De repente, una de ellas, nombra varios personajes, y la verdad, debo confesar, cuando me habló de Gabi sentí cierta conexión", confirmó la empresaria, quien dijo que desde ese momento empezó a hablar con él, a pesar de que por sus compromisos laborales no pudieron conocerse en persona por bastante tiempo.

Finalmente, luego de varias trasnochadas hablando, pudieron verse cara a cara. "La verdad fue un poco cómica la primera vez que nos conocimos, porque ya después de tanto intentar coincidir, porque los dos estábamos con nuestras cosas laborales, yo me fui a cenar con unos amigos y él llegó al lugar donde yo estaba".

A pesar de que considera que fue un poco complicado y extraño, cataloga esto como la manera perfecta para romper el hielo de esa primera vez al verse.

Sí te puedo decir que hasta el día de hoy ha sido una relación muy bonita, que ha dado pasos fuertes y seguros. Ha sido un hombre que me ha complementado mucho, que me ha ayudado mucho a crecer como mujer, como empresaria, como ser humano. Claro que sí te haces un futuro con una persona que te complementa tanto.

¿Cuáles son los sueños de esta pareja?

La empresaria reveló que están disfrutando todo el tiempo posible, por lo que han realizado varios viajes juntos y con sus familias, destacando que su plan está en fortalecer su relaci´on.

Así mismo, dijo que no hay que dejar de creer en el amor y los sueños, pues siente que no hay nada más lindo que este sentimiento, y que no se cansará de intentar construir una bella familia.

Al terminar, expresó su deseo de querer ser madre nuevamente, y que no ha cerrado la puerta a este hecho.

