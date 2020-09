Reviven historia de la actriz de Pasión de Gavilanes que rechazó a Pablo Escobar

Aunque Lady Noriega contó hace algunos años su anécdota con Pablo Escobar en ‘La Red’ y en ‘Se dice de mí’, debido al auge que ha tenido su papel de Pepita Ronderos en Pasión de Gavilanes en las noches de Caracol Televisión, internautas y televidentes han decidido revivirla, pues nuevamente la actriz ha sido tema de conversación.

Todo sucedió luego de que Lady participara Reinado Nacional de Belleza en el año 1991 como candidata de Córdoba. La joven tenía 20 años y un hermoso cuerpo que llamaba la atención, pues aunque no ganó el certamen, toda Colombia se enamoró de ella y se convirtió en una exitosa modelo de desfiles y campañas publicitarias.

Lady llevaba una vida de universitaria muy tranquila, no obstante, desde la cárcel La Catedral en Medellín, Pablo Emilio Escobar le puso los ojos encima y, con dos compañeras que también participaron en el reinado, el narcotraficante la mandó a invitar a una fiesta, tal y como lo relató ella misma.

“‘¿Cómo te decimos? Lo que pasa es que el patrón dijo que a la única que quiere conocer es a ti’”, fue la invitación que le hicieron las dos candidatas a Lady, a lo que ella les respondió: “Yo las respeto, las entiendo, no las critico, no tengo ningún conflicto con eso, pero a mí no me parece chévere”.

Ante la respuesta negativa de Lady Noriega, las dos candidatas que la visitaron no se rindieron y le hicieron una millonaria oferta para tratar de convencerla para que asistiera a la fiesta en la cárcel con Pablo Escobar.

“Me dijeron: ‘Ven acá al balcón, mira ese Cabriolet que está allá, puedes ir a sacar mañana uno igualito, pero con tal de que vayas a la fiesta el martes. Lady, te dan el carro y 10 millones de pesos”, contó la actriz.

Pese a que Lady no quiso aceptar estas ofertas, Escobar nunca aceptaba un “no” como respuesta, por lo que la joven y su familia tuvieron que tomar otras medidas, a pesar de que mucho le advirtieron que no le “iba a pasar nada”, pues solo quería conocerla porque le parecía “la más divina del reinado”.

“A los dos y tres días volvieron y la oferta creció. Entonces yo se lo comenté a mis papás, y lo segundo que pasó es que mi papá me tenía en el aeropuerto y me estaba mandando para Miami. Me sacó de la ciudad como dos meses. Eso fue como un detonante para sacarme de Medellín y también fue como un empujón para que yo me enfocara en lo que quería lograr y hacer con mi vida. Mi mamá y mi papá se tuvieron hasta que cambiar de casa”, contó Lady en Se dice de mí.