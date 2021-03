¡Qué dulzura! Anahí enternece a sus fanáticos luego de "vestir" a sus hijos como personajes de RBD

Una de las telenovelas más recordadas por su estilo, canciones y personajes es 'Rebelde '; por ese motivo, Anahí , una de las integrantes de la banda que retomó los escenarios, decidió compartir una fotografía de sus hijos en la que se les ve con los accesorios característicos de la exitosa producción que cautivó a los jóvenes.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer compartió una instantánea en la que se puede observar a su pequeño Emiliano mirando a la cámara mientras su hermano mayor, Manuel, aparece abrazándolo y dándole cariño, gesto que derritió de amor a todos los internautas que no dudan en seguir a la recordada "Mia Colucci".

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los más de 8 millones de seguidores que reúne la mexicana, es la particular forma en que decidió disfrazar a sus pequeños, puesto que les puso unos stickers de corbatas rojas con franjas blancas y un par de estrellas en la frente que eran el sello personal de su madre en la telenovela.

La publicación ya reúne más de 500 mil 'me gusta' y cerca de 10 mil comentarios entre los que se destacan: "me muero de tanto amor", "tanta ternura en una sola foto", "queremos más conciertos de RBD, estuvo genial, me recordó mi época de adolescencia" y "mis bebés rebeldes", entre otros mensajes.

Desde que RBD anunció su reintegro con la participación de Anahí, quien hacía de Mía Colucci; Maite Perroni, de Lupita; Christian Chávez, de Giovanni y Christoper Uckerman, de Diego; los fanáticos claman que sigan creando canciones que les permita recordar su época de adolescentes, a pesar de que Dulce María y Alfonso Herrera decidieron no integrarse a la banda.

La también empresaria constantemente está promocionando a través de sus redes sociales el regreso de la agrupación a la industria musical, así como también comparte contenido sobre su marca de maquillaje y algunos momentos de su vida como madre y esposa.