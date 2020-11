Por estos detalles, internautas rumoran que Daniela Ospina y Harold Jiménez estarían en crisis

Desde que Daniela Ospina y James Rodríguez le pusieron fin a su matrimonio en 2017, la vida sentimental de la modelo había sido todo un misterio hasta que ella mismo decidió hacer oficial su relación con el director de videos Harold Jiménez , de quien se mostró muy enamorada durante mucho tiempo.

Pese a que Harold y Daniela presumieron su relación con románticas publicaciones en redes sociales y parecían estar muy felices, ahora sus seguidores no han pasado por alto algunos detalles que han generado rumores sobre una posible ruptura o crisis amorosa.

Debido a que Daniela Ospina ha estado radicada durante los últimos meses en Miami con su hija Salomé Rodríguez , los internautas han especulado que tal vez la empresaria ya no viviría con Harold, pues además ya no se les ve juntos en redes sociales con la misma frecuencia de antes.

Además, muchos usuarios no pasaron por alto que el productor de videos musicales ya no sigue a la empresaria en Instagram y no interactúan en la red social como lo hacían antes.

Pese a las especulaciones, ni Harold ni Daniela se han pronunciado al respecto para confirmar o desmentir estos rumores.