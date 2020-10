Por este detalle, internautas aseguran que Andy Rivera lanzó canción para Lina Tejeiro

Andy Rivera se encargó de ponerle flow al fin de semana, pues hace pocas horas lanzó su más reciente producción musical titulada ‘Pa que me recuerdes’. Como era de esperarse, sus fanáticos quedaron encantados con la canción y el sensual video, pero no pasaron por alto un pequeño detalle que pondría en evidencia al cantante y a su expareja.

Casualmente, el cantante presentó su sencillo el mismo día que Lina Tejeiro celebró su cumpleaños número 29 y esto hizo pensar a algunos navegantes de la red que la canción es un regalo para ella.

Meses atrás, la actriz se atrevió a confesar que aún quiere a su ex y recuerda con cariño la relación que tuvieron. Tejeiro todavía no le ha puesto fin a ese capítulo amoroso en su vida y no teme compartirlo con sus seguidores, mientras que Rivera evita responder las preguntas que le hacen en redes relacionadas con temas del corazón.

Lo único que está claro es que solo el hijo de Johnny Rivera sabe quién es la mujer que inspiró la apasionada y romántica letra que compone su última canción, ¿sus fanáticos tendrán razón?