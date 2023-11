Piqué rompió el silencio sobre su ruptura con Shakira: “Me hubiera tirado de un sexto piso”

La separación de Shakira y Gerard Piqué fue uno de los temas más comentados y polémicos desde que se dio a conocer la noticia en junio del 2022, pues fueron pareja por 12 años y como fruto de esta relación sentimental tuvieron dos hijos, Sasha y Milán. A pesar de que la cantante ha sido bastante abierta con el tema y lo ha utilizado como inspiración para su música, el exfutbolista no se había pronunciado de la misma forma.

Después de un año y varios meses de esta ruptura tan mediática, Gerard Piqué decidió referirse a lo que sucedió durante una extensa entrevista con la radio catalana RAC1; ya que está enterado de todo que se habló de él, tanto en la prensa como en las canciones de su expareja.

En primer lugar, el exdeportista le dijo al periodista Jordi Basté que se desconocen detalles de lo que sucedió con la colombiana y que los medios han publicado un sinfín de teorías que son falsas: “De todo lo que he vivido, la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no tiene idea de cómo soy, es parte del circo".

Por otro lado, Gerard Piqué aclaró que no le da importancia a todos los señalamientos y críticas que ha recibido, en especial desde que Shakira publicó canciones como ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’, ‘TQG’, ‘Monotonía’ y más; en las que ella alcanzó a revelar detalles de los términos en que la relación llegó a su fin y todo lo relacionado con Clara Chía , actual pareja del ahora streamer.

"Es bueno saber qué dicen, pero no darle importancia. No vivo de espaldas a lo que pasa, pero simplemente no respondo", agregó.

Por otra parte, aseguró que su carácter y forma de ver los problemas fue lo que le permitió mantenerse en calma y en paz; pues sabe que muchos querían lastimarlo con sus comentarios.

"Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí, gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso”, subrayó, además, dijo que no siente la necesidad de desmentir todo lo que dicen de él, pues esto sería desgastante y no lo cree necesario: "me da igual".