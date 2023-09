Shakira ofreció algunos adelantos sobre su gira por todo el mundo para el 2024

La cantante barranquillera Shakira sigue conquistando a su público no solo por su más reciente presentación en los Video Music Awards de MTV, sino también por su reciente visita a Colombia para inaugurar el nuevo megacolegio que construyó el distrito en colaboración con su Fundación Pies Descalzos.

En entrevista para Billboard, la intérprete de 'Acróstico' reveló detalles de cómo han sido normalmente sus giras y qué cambios desea implementar para la que está programada para el 2024. La madre de Milán y Sasha empezó diciendo que usualmente los conciertos la tenían como protagonista a ella, es decir, que contaba con pocos bailarines y una pequeña puesta en escena porque deseaba conocer hasta qué punto estaba dispuesta a darlo todo en el escenario.

Asimismo, señaló que su show de la Mangosta del 2002 al 2003 fue el más exitoso debido a la producción (llevaba una enorme serpiente que se levantaba al principio del concierto), pero a su vez fue el que menos ganancias le representó debido a un error de cálculos.

"La serpiente me costó un millón de dólares y transportar la serpiente varios millones más. Cuando acabó la gira, mi mánager me dice que le tengo que pagar su comisión, y le digo: 'Ajá, ¿y cuánto me gané en el tour?' Me dice: 'No. Perdiste seis millones. ¿No querías viajar con la serpiente?' De todo se aprende", señaló.

La gira de Shakira para el 2024 promete muchas sorpresas

Shakira aseguró que le gustaría incorporar en el espectáculo algunas peticiones de sus fanáticos; sin embargo, aclaró que le gusta pensar en el poder adquisitivo del público, pues si ofrece un show muy llamativo con una gran apuesta visual, las boletas tendrían un incremento en el precio para poder superar la inversión inicial.

Aunque le recordaron su asistencia al concierto de Beyoncé en Miami, Estados Unidos, y dijo que estaba tomando nota, destacó que no espera tener tantos camiones detrás del escenario como está acostumbrada la intérprete de temas como 'Diva', 'Drunk in love' y 'Yoncé'.

"Por eso creo que esta va a ser la gira de mi vida, porque tengo tantas canciones que va a ser difícil bajarme del escenario”, finalizó.