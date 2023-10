Piqué reaccionó al escuchar a periodista decir “te odian por lo que le hiciste a Shakira”

Piqué y Shakira siguen dando de qué hablar a pesar de que ha pasado un poco más de un año desde su divorcio. Y es que sus declaraciones públicas y la manera en la que han manejado sus vidas no pasa desapercibida.

El deportista tiene nuevos proyectos y su relación con Clara Chía continúa, a pesar de que en redes han mantenido su amor en privado, ella lo acompaña a sus viajes y se han filtrado varias instantáneas en las que su amor es protagonista.

De hecho, hace unos días el español se encontraba en México y como era de esperarse ella viajó a su lado. Sin embargo, los dos se vieron envueltos en una incómoda situación con una periodista que quería hablar con el también empresario.

Y es que a la salida de un evento, la prensa rodeó a Gerard Piqué para preguntarle sobre su paso por el país azteca, sin embargo, él se negó a responder cualquiera de los cuestionamientos que le estaban realizando.

Esto, al parecer, indispuso a quienes estaban allí, especialmente a una de las reporteras, quien no dudó al decirle “oye de por sí te odian por todo lo que le hiciste a Shakira, ¿ahora te comportas así con la prensa?”.

Justo después de lanzar el comentario, el exfutbolista le hizo un gesto de desagrado que fue replicado por su pareja, quien ya estaba dentro de la camioneta esperando para que su equipo de seguridad cerrara las puertas.

Las reacciones sobre el tema no se han hecho esperar y mientras que algunos han visto la situación como algo gracioso, otros han hecho énfasis en que la actitud de la periodista no fue la mejor, de la misma forma, también hay quienes reclaman la actitud del futbolista.

Vale la pena mencionar que las críticas hacia el deportista en redes sociales son frecuentes y más cuando publica algo relacionado con su nuevo amor. Y es que miles de personas parecen no superar la infidelidad que habría cometido.

Por otro lado, Shakira pasa por un gran momento en su carrera y se sigue convirtiendo en noticia con cada uno de sus lanzamientos musicales, en los que ha dado algunos indicios sobre cómo era su vida en Barcelona.