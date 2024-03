Pipe Bueno les contestó a quienes criticaron su coreografía en vivo: "se cree Michael Jackson"

A lo largo de los años, Pipe Bueno ha demostrado ser no solo un gran cantante, sino también un excelente padre, novio y un amante de la danza. El artista recientemente dividió opiniones al publicar el video de la coreografía que realizó en uno de sus espectáculos.

En la grabación se logra ver al intérprete de temas como ‘Guaro’, ‘Usted no me olvida’, ‘No me digas que no’ y ‘Cupido falló’ un baile bastante original junto a su equipo de trabajo en medio del escenario.

En el post, decidió escribir unas palabras que revelan la pasión que siente por esta disciplina: “También le pegamos al bailoteo haciendo de nuestro show una experiencia completamente distinta a lo que están acostumbrados en el género”, fue el mensaje que puso.

Sin embargo, las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues aseguraron que sus pasos eran un poco “desenfocados” y hasta le preguntaron si se estaba creyendo igual que Michael Jackson.

La pareja de Luisa Fernanda W prefirió enfrentar de una vez por todas la situación y asegurar que con este fragmento de su espectáculo deseaba mostrarles a los amantes de lo popular que es posible asistir a un evento con esta música que tenga una propuesta diferente.

“Dices que es horrible y que definitivamente 'lo que hace la plata', no entiendo qué tiene que ver el dinero en esto: Bailar, disfrutar una de mis pasiones, porque, si tú no lo sabes, tal vez no me sigues desde tiempo atrás, bailar es algo que me fascina”, explicó.

Por otro lado, mencionó que a los 16 años bailaba reguetón y otros ritmos que le agradaban, la diferencia radica en que ahora quiso hacer lo mismo, pero mezclando las dos cosas que más lo mueven en el mundo.

“Hacía coreografías muy distintas para darle un aire diverso a la exhibición. Solamente quien ha presenciado una presentación en vivo mía y me ha visto bailar sabe a qué me refiero y cómo utilizo esta herramienta para mis intervenciones”, finalizó.

Por último, los verdaderos admiradores, han elogiado su apuesta y le han deseado muchos éxitos en su carrera.