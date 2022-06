Persiguiendo un sueño: así lucía Karol, del Desafío The Box, cuando era bailarina de salsa

Como buena salsera, Karol , participante del Desafío The Box, compartió recientemente con sus compañeros de Beta algunos trucos para lucirse en la pista de baile , pues muchos consideran que ella ha destacado en las celebraciones del Club House por sus habilidades artísticas. A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 78 mil seguidores, la pastusa revivió imágenes de cuando tomó clases de danza.

"Les traemos un recuerdo de nuestra guerrera persiguiendo el sueño de ser bailarina de salsa ¿Quisieras verla bailando? Recuerda que los sueños están para cumplirlos, nunca es tarde para intentarlo 💥", era el mensaje que se encontraba en la plataforma junto a una galería en la que se le observa con maquillaje y atuendos muy coloridos, característicos del género musical que representaba.

En alguna oportunidad, Moisés le preguntó cómo había ingresado a este mundo, de manera que la Súper Humana contó que todo inició cuando se fue a estudiar a Cali, pues decidió ingresar a una academia de baile, donde le hicieron un examen y obtuvo un nivel cuatro. Con el tiempo y las ganas de superarse, la joven mejoró su desempeño hasta practicarlo profesionalmente, pero terminó dejándolo porque debía trabajar.

