¿Otro hijo? Lowe León, exnovio de Andrea Valdiri, podría ser padre nuevamente

A pesar de que recientemente se dio a conocer que la bailarina y modelo Andrea Valdiri había dado a luz a Adhara, la hija que tuvo a partir de su romance con Lowe León , muchos internautas han comenzado a especular que el artista podría volver a ser padre en este año, ya que su actual pareja sentimental, Liceth Córdoba, se ha mostrado en redes sociales con el vientre pronunciado.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 57 mil seguidores, que la abogada posteó un par de historias en donde se logra ver su "pancita". Inicialmente, en el boomerang muestra un diminuto traje de baño de dos piezas que destaca sus atributos; sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios es el hecho de que procura dejar fuera de la composición su vientre bajo y, con el movimiento de la cámara, se alcanza a observar un poco la que sería la prueba reina de su embarazo.

La publicación ha generado diferentes reacciones como: "el nuevo Diomedes Díaz", "Lowe me deja sin palabras", "aaay, pero alias 'Tiro Fijo', le dicen", "no ha acabado con una y ya va por otra", "si es así, no demora en hacerle lo mismo que a Andrea y sale llorando el tipo", entre otros mensajes.

La pareja ha generado gran polémica en redes sociales, debido a que empezaron a salir unas semanas después de que León finalizara su romance con Valdiri en medio de una discusión que involucró a sus seguidores. Cabe resaltar que el hombre ha sido blanco de críticas, luego de que decidiera disfrutar de un partido de fútbol de la Selección Colombia, justo cuando su exnovia se encontraba en trabajo de parto, lo que fue percibido por muchos como "irresponsable".