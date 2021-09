Muchas son las preguntas que han surgido en torno a la situación sentimental de Andy Rivera ; por ese motivo, cuando el cantante abrió la caja de 'preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde reúne casi 5 millones de seguidores, los internautas no dudaron en preguntar si hay alguna persona que le esté robando el aliento.

Sin ningún tapujo, el intérprete de 'Alguien más' confesó que por el momento se encuentra concentrado únicamente en producir canciones que le gusten a su audiencia, así que no tiene afán en encontrar a alguien que sea su prioridad. Además, señaló que, aunque hay varias mujeres que le atraen, son pocas las que verdaderamente le llaman la atención.

"Sentir atracción, fleche, yo diría que es realmente fácil. Uno a veces va por la calle y ve a una mujer que wow le impacta a uno y le atrae , pero lo que no me pasa hace tiempo es que no me siento como seducido, como que una persona llegue y se abra y me diga mira esta soy yo y yo diga wow", comentó en medio de las historias.

Cabe resaltar que recientemente el hijo de Jhonny Rivera fue noticia debido a que fue captado llorando en medio de una de sus presentaciones. Varios asistentes llegaron a sospechar que se trataba de algún momento que recordó junto a sus exparejas sentimentales y otros, por su parte, argumentaron que las lágrimas se produjeron por la emoción de escuchar a la audiencia cantar a viva voz su más reciente tema musical.

Finalmente, el joven aseguró que se tomará más tiempo para seguir trabajando en su carrera artística.

"Pero no hay afán de nada, estoy es seducido con la música que quiero darles", puntualizó, lo que generó un poco de tranquilidad entre las fanáticas que admiran su estado físico.